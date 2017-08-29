В Алтайском крае пропал отдыхавший там прокопчанин

Как рассказали в полиции Кузбасса, житель Прокопьевска Артем Клюев отдыхал на территории палаточного лагеря на реке Уда. Оттуда он ушел 25 августа. О пропаже мужчины сообщила его мать. Она же попросила помощи в поисках у владельцев квадроциклов и внедорожников.

Сейчас правоохранители занимаются поиском мужчины и просят помощи у всех, кто обладает информацией об Артеме. В день пропажи на нем был камуфляжный костюм темно-синего цвета, верхняя одежда с капюшоном, на ногах сапоги.

Номера телефонов, куда можно сообщить сведения: 8-(38466)-9-17-57, 9-10-96, 1-47-54.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.