Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Алтайском крае пропал отдыхавший там прокопчанин

В Алтайском крае пропал отдыхавший там прокопчанин

29 августа 2017 в 19:02

Как рассказали в полиции Кузбасса, житель Прокопьевска Артем Клюев отдыхал на территории палаточного лагеря на реке Уда. Оттуда он ушел 25 августа. О пропаже мужчины сообщила его мать. Она же попросила помощи в поисках у владельцев квадроциклов и внедорожников.

Сейчас правоохранители занимаются поиском мужчины и просят помощи у всех, кто обладает информацией об Артеме. В день пропажи на нем был камуфляжный костюм темно-синего цвета, верхняя одежда с капюшоном, на ногах сапоги.

Номера телефонов, куда можно сообщить сведения: 8-(38466)-9-17-57, 9-10-96, 1-47-54.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


Читайте также

Content 33
Стало известно, как будет выглядеть бульвар Строителей после ремонта
Content
Пенсионерка из Новокузнецка напилась на остановке и забыла о внуке
Content ui 59a522cfa3f021.78093066
В областной столице школьник серьезно травмировался в скейт-парке
Content 4gvbcz0mofqoveasiftl 1437021490
Пассажир Lada погиб при столкновении с трактором

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?