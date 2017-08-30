Два жителя Киселевска насмерть отравились алкоголем

Трое местных жителей устроили застолье со спиртными напитками, в результате выжил только один из компании.

Следствием установлено, что 24 августа трое мужчин 58, 40 и 28 лет употребляли алкоголь. После застолья приятели разошлись по домам, и уже там двое из них почувствовали недомогание. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось. Самый молодой участник застолья обратился за медицинской помощью самостоятельно, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Выживший не смог пояснить, где и с кем употреблял спиртное. Следователи осмотрели дом, где компания накануне распивала алкоголь, и изъяли остатки спиртосодержащей жидкости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования будет проведена химическая экспертиза найденного алкоголя. В настоящее время правоохранители устанавливают, где пострадавшие приобрели опасную для жизни жидкость.