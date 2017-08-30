В Новокузнецке осуждена мать, истязавшая нежеланного сына

Двухлетний мальчик постоянно подвергался насилию со стороны своей 27-летней матери. За истязание несовершеннолетнего она приговорена к 4 годам лишения свободы условно.

Женщина не только оскорбляла ребенка нецензурной бранью, но и избивала его. Установлено, что мать регулярно наносила сыну побои, затаскивала за ноги в ванную комнату. Однажды она избила сына игрушкой за то, что он положил ее на 5-месячную сестру. Следы побоев обнаружила знакомая, она и обратилась в правоохранительные органы. На теле 2-летнего ребенка было обнаружено 29 следов от ударов.

Выяснилось, что осужденная является матерью пятерых детей, все они были рождены от разных мужчин. Появление потерпевшего в семье было для женщины нежеланным, в свое время она собиралась сделать аборт, но пропустила положенные сроки.

Дети были изъяты, в отношении четверых ее лишили родительских прав. Пятый ребенок остался проживать со своим родным отцом в другом городе.