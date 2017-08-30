Кузбасский прокурор сбил 7-летнего ребёнка

ДТП произошло вечером 29 августа на улице Антипова в Кемерове.

В районе дома №5 водитель Toyota Avensis наехал на ребёнка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Предварительно установлено, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего на противоположной стороне дороги автомобиля. В результате наезда потерпевший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

По данным ГИБДД, в момент аварии за рулем находился прокурор города Берёзовского. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, установит судебно-медицинское исследование. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля.