Новокузнечанин убил мать за критику в адрес его кулинарных способностей

Мужчина проживал в одном доме с неходячей родственницей, ранее перенесшей инсульт.

Сын принес матери ужин, однако той блюдо не понравилось. Женщина раскритиковала кулинарные способности сына и швырнула тарелку с приготовленной им едой на пол. Такое поведение разозлило обвиняемого, и он набросился на пожилую женщину с кулаками. Когда мать потеряла сознание, он вызвал скорую, однако спасти потерпевшую медикам не удалось.

В настоящее время в отношении новокузнечанина возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).