В Кемерове на бульварном кольце перевернулась легковушка: есть пострадавший

Известно, что виновницей аварии стала неопытная водитель другой иномарки. В результате столкновения пострадала женщина, управлявшая малолитражкой.

ДТП произошло вечером 30 августа на круговом перекрёстке бульвара Строителей и проспекта Ленина. Автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с Toyota Corona, после чего произошло опрокидывание первого автомобиля.

Предварительно установлено, что виновницей аварии стала 30-летняя водитель Toyota. Двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Ворошилова, при въезде на перекрёсток с круговым движением, она не предоставила преимущество другой иномарке. Отмечается, что в момент столкновения обе автоледи были трезвы.

В результате происшествия пострадала 54-летняя водитель малолитражки, ей назначено амбулаторное лечение. Также известно, что водительский стаж водителя Toyota составляет менее года.

Фото: "Вконтакте" - "Регион-42"