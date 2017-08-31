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Стала известна дата судебного заседания по делу Мовшина

31 августа 2017 в 10:37

По ходатайству потерпевшей стороны решением Верховного Суда РФ рассмотрение дела было перенесено в другой регион. Теперь его будет рассматривать Абаканский городской суд Республики Хакасии.

Напомним, смертельная авария с участием экс-главы кемеровского ГИБДД произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово – Яшкино. В результате столкновения Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился Юрий Мовшин, и легкового автомобиля Toyota Premio погибли четыре человека.

Первое заседание суда по делу в отношении Юрия Мовшина состоится 12 сентября в 9:00. Дело будет рассматривать судья Елена Щербакова.


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