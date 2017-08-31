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В Новокузнецке столкнулись автобус и КамАЗ: пострадали пассажиры

31 августа 2017 в 13:17

ДТП участием с участием автобуса НефАЗ и самосвала КамАЗ произошло около 16:00 30 августа на Бызовском шоссе.

По предварительным данным, 56-летний водитель КамАЗа перед началом движения от  обочины не убедился в безопасности манёвра, не уступил дорогу и в результате столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшимся в попутном направлении. Оба водителя были трезвыми.

В результате аварии были травмированы два пассажира – 78-летняя женщина и 13-летний мальчик. Водители транспортных средств не пострадали.


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