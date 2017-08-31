В Кузбассе открыта «горячая линия» для родителей школьников

В преддверие нового учебного года в Кемеровской области начала работу «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии готовы ответить на вопросы, которые касаются школьной формы, канцелярии, обуви и учебников.

За несколько дней работы службы в нее обратились десятки кузбассовцев. Чаще всего родителей интересуют требования, предъявляемые к школьной и спортивной форме, обуви, ранцам или портфелям, несколько вопросов касались групп продленного дня.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефонам «горячей линии» в Кемерове: 34-88-19, 36-78-50, 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89 (по будням с 08:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:15, в пятницу до 14-45).

Всероссийская «горячая линия» продолжит работу до 4 сентября.