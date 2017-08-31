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В Кемерове демонтировали опасный скейт-парк возле «Химик»

31 августа 2017 в 17:16

Ранее на данной площадке произошел несчастный случай, здесь травмировался ребенок.

Мальчик катался на самокате, и в какой-то момент колесо застряло в спортивном снаряде. Он перелетел через конструкцию и ударился головой об асфальт. Известно, что после случившегося пострадавший попал в больницу.

Днем 31 августа парк, располагавшийся возле стадиона «Химик», демонтировали. Все элементы убрали, и теперь площадка на которой ране проводили время экстремалы пустует.

Предположительно демонтаж связан с указанным несчастным случаем. В настоящее время следователи выясняют, кому принадлежал скейт-парк, и в каком состоянии были аттракционы.

Фото: официальный сайт стадиона "Химик"


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