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Ночью в областной столице неизвестный стрелял в молодого человека

01 сентября 2017 в 09:30

Инцидент произошел на ФПК напротив проспекта Молодежный, 8. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, неизвестный выстрелил в парня и скрылся на автомобиле Honda Аccord черного цвета. В момент выстрела рядом с ним находились еще трое мужчин, после того, как стрелявший скрылся, они вызвали скорую помощь и полицию. Очевидцы также утверждают, что мужчины собрали гильзы, оставшиеся после выстрела, и выбросили их в кусты.

Известно, что на месте происшествия работали полицейский и кинологи со служебными собаками. Жив ли молодой человек, в которого стреляли, неизвестно.

 

Фото: «Инцидент Кемерово»


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