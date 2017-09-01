Синоптики назвали радиационным сегодняшний туман в Кемерове

Утром 1 сентября областную столицу накрыл сильнейший туман. Из-за него в Кемерове не смогли приземлиться несколько самолетов.

Как сообщили метеорологи, туманы различной интенсивности наблюдались по всему городу, крайне низкой была видимость на дорогах. Синоптики назвали туман радиационным. Несмотря на пугающее название, причиной его возникновения стал всего лишь резкий перепад дневных и ночных температур, повышенная влажность и отсутствие ветра.

К утру туман стал постепенно рассеиваться, этому способствовало солнце и небольшой ветер. Подобное явления не исключено и ближайшие дни, однако синоптики успокаивают тем, что туманы - обычное явление для данного времени года.