В Кемерове пьяный автомобилист на Мерседесе протаранил ограждение детсада

Сегодня ночью сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки одного из детсадов Кемерова. Сигнализацией воспользовалась сторож учреждения.
Она сообщила, что около ограждения территории детсада стоял автомобиль «Мерседес». В нем находились мужчина и женщина и распивали алкогольные напитки. Сначала иномарка просто была припаркована рядом с ограждением, но потом начала двигаться и въехала в забор.
Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место, задержали мужчину, управлявшего машиной. Он находился в нетрезвом виде. Как выяснилось, до этого он уже был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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