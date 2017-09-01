В Кемерове пьяный автомобилист на Мерседесе протаранил ограждение детсада

Сегодня ночью сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки одного из детсадов Кемерова. Сигнализацией воспользовалась сторож учреждения.

Она сообщила, что около ограждения территории детсада стоял автомобиль «Мерседес». В нем находились мужчина и женщина и распивали алкогольные напитки. Сначала иномарка просто была припаркована рядом с ограждением, но потом начала двигаться и въехала в забор.

Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место, задержали мужчину, управлявшего машиной. Он находился в нетрезвом виде. Как выяснилось, до этого он уже был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.