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Полиция ищет свидетелей ночной стрельбы на ФПК

01 сентября 2017 в 12:43

Информация об инциденте появилась в социальных сетях утром.

31 августа около 22:30 в дежурную часть поступил сигнал о том, что возле остановки общественного транспорта на  проспекте Молодёжном в Кемерове неизвестный выстрелил в молодого человека. Как стало известно, в результате конфликта пострадал 25-летний мужчина. В настоящее время он находится в реанимации, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.

Предварительно установлено, что в молодого человека стреляли из травматического пистолета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители устанавливают личность стрелявшего.

Свидетелей инцидента просят сообщить в полицию по телефону 8 (3842) 56-76-48. Анонимность гарантируется.


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