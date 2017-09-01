В Берёзовском охотник подстрелил рыбака

Мужчина перепутал пенсионера с зайцем и выстрелил в него из ружья.

Выяснилось, что пострадавший рыбачил на заросшем травой берегу, а другой мужчина охотился на противоположном. В какой-то момент охотник услышал шорох и выстрелил, решив, что в траве заяц. Только потом он услышал человеческий крик.

В результате рыбак получил дробовое ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и лица. Его доставили в больницу, а спустя время задержали подозреваемого. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил охоты.

Правоохранители еще напоминают охотникам, что производить выстрелы на шум, шорох и по неясно видимой цели строго запрещено.