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В Берёзовском охотник подстрелил рыбака

01 сентября 2017 в 15:09

Мужчина перепутал пенсионера с зайцем и выстрелил в него из ружья.

Выяснилось, что пострадавший рыбачил на заросшем травой берегу, а другой мужчина охотился на противоположном. В какой-то момент охотник услышал шорох и выстрелил, решив, что в траве заяц. Только потом он услышал человеческий крик.

В результате рыбак получил дробовое ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и лица. Его доставили в больницу, а спустя время задержали подозреваемого. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил охоты.

Правоохранители еще напоминают охотникам, что производить выстрелы на шум, шорох и по неясно видимой цели строго запрещено.


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