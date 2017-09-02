Жительница Калтана лишилась 180 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит у мошенника

47-летняя жительница Калтана отдала аферисту 180 тысяч рублей за то, чтобы он оформил ей кредит на сумму 1,2 млн рублей со ставкой 14% годовых. Однако денег женщина так и не получила.

Женщине необходимы были деньги и она обратилась в разные кредитные организации, оставив там заявки. Через некоторое время ей позвонили. Мужчина предложил выгодные условия получения кредита, и потерпевшая согласилась. Она отправила злоумышленнику отсканированные документы, необходимые для оформления займа, а также деньги, на которые звонивший должен был застраховать ее жизнь, – 180 000 рублей.

После этого звонивший пропал, не отвечал на звонки, а обещанный кредит так и не был получен. Тогда женщина, поняв, что стала жертвой афериста, обратилась в полицию. Сейчас известно, что номер звонившего зарегистрирован в Свердловской области. Мошенника ищут.