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Прокопчанин пытался разобрать трамвай, чтобы сдать на металлолом

02 сентября 2017 в 12:01

В Прокопьевске на территорию трамвайного депо пробрался посторонний мужчина. Заметив его, сторож предприятия сразу нажала тревожную кнопку. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Увидев бойцов, злоумышленник решил бежать, но ему это не удалось, сотрудники задержали мужчину. Им оказался 29-летний прокопчанин. С собой у него был комплект инструментов, с помощью которого он собирался откручивать детали трамваев и потом сдавать их как металлолом. Выяснилось, что злоумышленник уже ранее привлекался к уголовной ответственности. На его счету грабеж, изнасилование, разбойное нападение.

Мужчина был задержан, и его доставили в отделение полиции.


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