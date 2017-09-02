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В Кузбассе на трассе водитель из-за ДТП вылетел через лобовое стекло (видео)

02 сентября 2017 в 12:25

Авария случилась вчера на автодороге «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк». Иномарка Hyundai Elantra, в которой находились водитель и пассажир, вылетела трассы.

Машину вынесло в кювет. От удара автомобилиста выкинуло через лобовое стекло. Он был травмирован, находился в сознании. Пассажир, будучи пристегнутым ремнем безопасности, остался в машине и, по словам очевидцев, получил незначительные травмы.

Свидетели сняли видео последствий ДТП. По их словам, это опасный участок дороги, и здесь уже происходили смертельные ДТП и стоят памятники погибшим.

Официальной информации об аварии пока нет.


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