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В областной столице утром горела квартира в многоэтажке

02 сентября 2017 в 20:27

Сегодня утром в 10:44 произошло возгорание в одной из квартир на 9 этаже жилого дома. На место выехали сотрудники МЧС.

Спасатели воспользовались спецлестницей, чтобы быстро потушить огонь. Через 13 минут после поступления сообщения на пульт дежурного огонь был полностью ликвидирован.

Предварительно причиной возгорания называется нарушение правил монтажа электрооборудования, однако из-за чего точно вспыхнул огонь, будет установлено позже по результатам экспертизы.

О пострадавших в пожаре не сообщается. Пожар повредил жилую комнату и балкон на площади 6 кв.м.

Фото: Вконтакте


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