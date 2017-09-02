Кемеровчанина выбрали во второй тур «Голоса»

На первом канале начался новый сезон шоу «Голос». В слепых прослушиваниях одним из участников стал Александр Огородников из Кемерова, показавший яркий номер и покоривший зал и членов жюри.

Для выступления кемеровчанин выбрал культовую композицию группы «Nirvana». Александр своим исполнением заставил повернуться к нему сначала Пелагею, а потом и всех остальных судей. Как сам он признался, не ожидал, что его выберут все. Для работы в рамках проекта он выбрал команду повернувшейся первой Пелагеи.

Теперь Александр выступит уже во втором туре шоу.