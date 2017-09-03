Две бани сгорели за прошедшие сутки в Кузбассе

Один из пожаров произошел вчера вечером в Кедровке в Кемерове. Сигнал поступил на пульт дежурного в 20:40. На место выехали четыре сотрудника МЧС с одной единицей техники. Огонь был оперативно потушен. Обгорели стены помещения на площади 8 кв.м. Предварительно было установлено, что огонь вспыхнул из-за нарушений техники безопасности при использовании печи.

Второй пожар случился в Новокузнецком районе ночью. Информация о возгорании была получена в 02:41. В течение 19 минут он был полностью ликвидирован силами семи сотрудников с двумя автоцистернами. Причины возгорания устанавливаются.