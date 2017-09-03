В Анжеро-Судженске пенсионерка заплатила мошеннику 85 тысяч рублей за обещанную компенсацию

Жертвой мошенника стала 85-летняя жительница Анжеро-Судженска. Ей поступил звонок от неизвестного и тот, представившись банковским работником, рассказал, что женщине положена компенсация якобы за некачественные медикаменты. Аферист пообещал пенсионерке 400 тысяч рублей, однако перед получением она должна была сделать денежный перевод.

Сначала женщина отправила мошеннику 25000 рублей, затем 60000. Когда в третий раз она пришла в банк оформить перевод на большую сумму – 100 тысяч – сотрудница организации заподозрила, что пожилую женщину могли обмануть и деньги она передает мошенникам. Так и оказалось. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленника. Стало известно, что 85 тысяч были переведены в Костромскую область.