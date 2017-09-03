Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Анжеро-Судженске пенсионерка заплатила мошенн...

В Анжеро-Судженске пенсионерка заплатила мошеннику 85 тысяч рублей за обещанную компенсацию

03 сентября 2017 в 16:22

Жертвой мошенника стала 85-летняя жительница Анжеро-Судженска. Ей поступил звонок от неизвестного и тот, представившись банковским работником, рассказал, что женщине положена компенсация якобы за некачественные медикаменты. Аферист пообещал пенсионерке 400 тысяч рублей, однако перед получением она должна была сделать денежный перевод.

Сначала женщина отправила мошеннику 25000 рублей, затем 60000. Когда в третий раз она пришла в банк оформить перевод на большую сумму – 100 тысяч – сотрудница организации заподозрила, что пожилую женщину могли обмануть и деньги она передает мошенникам. Так и оказалось. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленника. Стало известно, что 85 тысяч были переведены в Костромскую область.


Читайте также

Content original 1319029180 553x331
В Белове два подростка пострадали в аварии с иномаркой и скутером
Content a84ebcc0fa710709a32f5c25f62f888d 1
Две бани сгорели за прошедшие сутки в Кузбассе
Content yqeoaddu 6o
В областной столице неизвестные вырвали дорожные знаки
Content 6wl223 800x600 03 akw
В Прокопьевске пенсионер разбился насмерть, выпав с 7 этажа

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?