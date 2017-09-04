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В Кузбассе на трассе сгорел пассажирский автобус

04 сентября 2017 в 10:16

Инцидент произошел в Прокопьевском районе в районе села Терентьевского вечером 3 сентября.

Сигнал о возгорании НефАЗа поступил на пульт дежурного в 18:12, и  на момент прибытия пожарных автобус горел открытым пламенем. Пожар полностью потушили в 18:27. В его ликвидации принимали участие семь сотрудников МЧС и две единицы техники. В результате у транспортного средства обгорел салон, моторный отсек, покрышки и лакокрасочное покрытие.

Известно, что в момент возгорания в автобусе находились 40 человек, всех пассажиров вывели из салона, никто из них не пострадал.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса»

 


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