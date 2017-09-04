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В областной столице спасатели освободили девочку из «плена» детской горки

04 сентября 2017 в 11:27

В Кемерове девочка, играя на площадке с другими детьми, забралась на детскую горку. Между прутьями ограждения попала нога ребенка. Она пыталась освободить ногу сама, но безуспешно, потом позвала на помощь маму, которая также не смогла помочь дочери и обратилась к спасателям.

Сотрудники «Кемеровской службы спасения» воспользовались гидравлическим инструментом и вызволили ребенка. Помощь медиков девочке не понадобилась.

Фото: "Кемеровская служба спасения"


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