В областной столице спасатели освободили девочку из «плена» детской горки

В Кемерове девочка, играя на площадке с другими детьми, забралась на детскую горку. Между прутьями ограждения попала нога ребенка. Она пыталась освободить ногу сама, но безуспешно, потом позвала на помощь маму, которая также не смогла помочь дочери и обратилась к спасателям.

Сотрудники «Кемеровской службы спасения» воспользовались гидравлическим инструментом и вызволили ребенка. Помощь медиков девочке не понадобилась.

Фото: "Кемеровская служба спасения"