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В Новокузнецке неизвестный вылил на автомобиль ярко-желтую краску

04 сентября 2017 в 11:52

Фотографиями бирюзового автомобиля с внушительным пятном ярко-желтой краски поделилась местная жительница в соцсети.

Новокузнечане, обсудившие фотографии в соцсети, предположили, что таким образом владельцу машины мстят. Кто это сделал и по каким причинам, не известно.

Комментаторы оценили творческий подход «мстителя»: желтое пятно на бирюзовом авто смотрится гармонично.  А подтеки краски на лобовом стекле – задумка художника.

Фото: Вконтакте


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