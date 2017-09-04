В Новокузнецке неизвестный вылил на автомобиль ярко-желтую краску

Фотографиями бирюзового автомобиля с внушительным пятном ярко-желтой краски поделилась местная жительница в соцсети.

Новокузнечане, обсудившие фотографии в соцсети, предположили, что таким образом владельцу машины мстят. Кто это сделал и по каким причинам, не известно.

Комментаторы оценили творческий подход «мстителя»: желтое пятно на бирюзовом авто смотрится гармонично. А подтеки краски на лобовом стекле – задумка художника.

Фото: Вконтакте