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В Прокопьевске пьяный водитель врезался в стог сена: есть пострадавшие

04 сентября 2017 в 12:09

Инцидент произошел 3 сентября на улице Верхняя Манеиха.

Предварительно установлено, что водитель Mazda Demio не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на стог сена. Мужчина не пострадал, а вот три его пассажира – 19-летняя девушка и два молодых - получили травмы. В настоящее время им назначено амбулаторное лечение.

Известно, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего в ближайшем будущем в Прокопьевске не пострадает ни один стог – помимо административного штрафа мужчине грозит лишение права управлять транспортным средством.

 

Фото: ГИБДД по КО


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