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Жительница Киселевска случайно утопила внука в ванне

04 сентября 2017 в 12:32

Теперь 45-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

В мае этого года обвиняемая решила искупать 8-месячного внука. В какой-то момент она оставила его в приспособлении для купания, а сама вышла из комнаты. Ребенок выбрался из приспособления и упал в наполненную водой ванну. Когда бабушка вернулась, мальчик уже не подавал признаков жизни. Несмотря на усилия женщины и медиков, спасти малыша не удалось.

Как рассказали в следственном комитете, данная семья была неполной, погибший был четвертым ребенком. После случившегося дети были изъяты из семьи и помещены в приют.

В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснилось, что мать детей в этот день употребляла спиртные напитки. В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.


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