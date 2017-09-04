В Кузбассе ищут мужчину, зарезавшего сына-подростка и родственницу супруги

Убийство было совершено в Прокопьевске ночью 2 сентября. Тела погибших следователи обнаружили около 3:00.

По предварительной версии, 14-летний мальчик был дома под присмотром 27-летней тёти. Также в помещении находились его две малолетние сестры и двое детей женщины. Мать ребенка ушла в гости к соседям и периодически заходила проверить детей. Около 2 часов ночи ей позвонил бывший муж и сообщил, что убил сына и ее сестру. С места преступления подозреваемый скрылся. Примечательно, что автомобиль мужчины был позже обнаружен правоохранителями на этой же улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают местонахождение подозреваемого и собирают характеризующий материал на потерпевших и предполагаемого убийцу. Мотивы преступления выясняются.