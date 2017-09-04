Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Житель Кемеровского района ради наживы отрезал ...

Житель Кемеровского района ради наживы отрезал соседке палец

04 сентября 2017 в 15:32

Мужчина пришел в гости к жертве и, заметив на пальце хозяйки кольцо, напал на нее с молотком.

Пока женщина была без сознания, злоумышленник отрезал ей палец, снял ювелирное урашение и отнес его в ломбард. Придя в себя потерпевшая, потерпевшая доползла до квартиры преступника, однако скончалась на пороге. Примечательно, что преступник сам вызвал скорую и даже делал вид, что оказывает жертве помощь.

Его поведение показалось прибывшим правоохранителям подозрительным. К тому же было установлено, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление. Отвечая на вопросы следователей, подозреваемый стал путаться в показаниях, а позже сознался в совершении преступления.

В настоящее время за убийство из корыстных побуждений и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, кузбассовцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.


Читайте также

Content v4ozbwyp17y 1
В Новокузнецке неизвестный вылил на автомобиль ярко-желтую краску
Content
В Прокопьевске пьяный водитель врезался в стог сена: есть пострадавшие
Content
Жительница Киселевска случайно утопила внука в ванне
Content 2
В Кузбассе ищут мужчину, зарезавшего сына-подростка и родственницу супруги

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?