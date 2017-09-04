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Кемеровчанин попытался украсть поросенка, однако сам оказался жертвой сторонника справедливости

04 сентября 2017 в 16:15

При попытке совершить кражу мужчина был задержан и связан неравнодушным горожанином.

Несостоявшегося вора тот погрузил в кузов своего автомобиля и намеревался доставить в правоохранительные органы. К несчастью, при перевозке грабитель выпал из кузова и в результате падения получил переломы и многочисленные ушибы и ссадины.

Пострадавшего заметила жительница микрорайона Южный, о подозрительном авто женщина незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Полицейские задержали 52-летнего водителя, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания ему помощи.


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