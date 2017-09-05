В первую неделю осени в Кузбассе ожидаются заморозки и снег

Днем будет прохладно, а ночью возможны минусовые температуры даже мокрый снег.

Так, во вторник дневная температура составит +12…+17°С, ветер северо-восточный с порывами до 15 м/с. Местами возможны небольшие дожди и гроза. Ночью до +3…+8°С, местами заморозки 0…-2°С.

В среду, 6 сентября, днем +14…+19°С. Ветер сменится на северный, его порывы достигнут 15 м/с. Местами небольшие дожди. Ночью +2…+7°С, при прояснениях заморозки до – 2°С.

В четверг температура дневная температура останется в тех же предела, ночью 0…+5°С, местами заморозки до -3°С. Ветер по прежнему северный, до 12 м/с. Местами осадки, возможно с мокрым снегом.

В пятницу небольшие осадки, ночью – мокрый снег. Температура днем +7…+12°С, ночью в пределах – 2…+3°С.

В выходные также сохранится вероятность осадков. В субботу днем +8…+13°С, ночью +1…+6°С, местами заморозки до -2°С. В воскресенье температура днем повысится до +12…+17°С, ночью +4…+9°С.

Утром возможны туманы.