В Калтане 83-летний велосипедист спровоцировал ДТП

Авария произошла 4 сентября в районе дома №9 на улице Базарной.

На перекрестке неравнозначных дорог 83-летний пенсионер на велосипеде не предоставил преимущество в движении Lada Kalina. В результате 39-летняя водитель ВАЗа совершила наезд и травмировала пенсионера. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло по вине велосипедиста. Правоохранители еще раз попросили граждан быть предельно внимательными при движении по проезжей части и соблюдать ПДД.