Стало известно, насколько сократилась численность населения в Кузбассе

По данным Кемеровостата, численность населения в Кемеровской области с каждым годом становится всё меньше. За последнее десятилетие показатель снизился почти на 80 тысяч человек.

Так, еще в 2007 году в Кузбассе проживало 2 785 999 человек, а уже в 2017 году цифра уменьшилась до 2 708 844. При этом уменьшается численность как городского, так и сельского населения, меньше становится и трудоспособного населения – 1 500 737 человек против 1 768 856 в 2007 году.

Кроме того, специалисты подсчитали, сколько в регионе проживает мужчин и женщин, а также людей разных возрастов. Оказалось, что в области больше всего жителей в возрасте от 30 до 34 лет — 234 524 человека, при этом число женщин и мужчин практически одинаковое. На втором месте возрастная группа 55-59 лет: 93 936 представителей сильного пола и 120 428 женщин.

По общим показателям количество женщин также превышает количество мужчин – 1 465 301 и 1 243 543 соответственно.