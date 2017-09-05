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Жительница Кузбасса в погоне за любовью лишилась 100 тысяч рублей

05 сентября 2017 в 16:19

В Анжеро-Судженске 31-летняя женщина познакомилась через интернет с бывшим заключенным. В результате новый поклонник оставил ее без сбережений и драгоценностей.

Следствием установлено, что в ходе переписки и личного общения ранее судимый 26-летний прокопчанин выяснил, когда потерпевшей нет дома, и похитил ценности на сумму 100 тысяч рублей.

К моменту задержания часть средств он успел потратить на алкоголь и развлечения, остальное сотрудники вернули законной владелице.

На этот раз предприимчивому интернет-ухажеру грозит до 6 лет лишения свободы.


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