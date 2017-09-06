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Кузбассовец изнасиловал падчерицу-подростка в наказание

06 сентября 2017 в 09:42

В сентябре 2016 года он припомнил 15-летней дочери своей сожительницы все конфликтные ситуации, которые та, по его мнению, спровоцировала. В качестве наказания он совершил в отношении девушки насильственное преступление сексуального характера.

Потерпевшая рассказала о произошедшем матери, и та сообщила в правоохранительные органы.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Суд приговорил 40-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на 20 лет.


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