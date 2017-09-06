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«Неравнодушная» пара из Кузбасса организовала в квартире наркопритон

06 сентября 2017 в 12:18

36-летние мужчина и женщина сами являлись наркозависимыми. Они договорились, что будут систематически пускать к себе в квартиру соответствующий контингент для того, чтобы люди могли спокойно употребить наркотики и прийти в себя. Плату за предоставленное жилье обвиняемые брали дозами наркотических средств.

В следственном комитете отметили, что «клиенты» подозреваемых неохотно шли на контакт с правоохранителями, и это затруднило дело. Однако в настоящее время расследование завершено. Следователи установили и доказали не менее трёх подобных фактов.

Уголовное дело в отношении пары, систематически предоставлявшей помещение для употребления наркотический средств, передано в  суд.


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