В областной столице состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения

Праздник #ВместеЯрче пройдет с 15:00 до 20:00 8 сентября в Парке Победы имени Жукова.

Как сообщили в городской администрации, гостей праздника ждут несколько интерактивных площадок. Здесь можно будет сдать нормативы ГТО, попробовать себя в армреслинге и стрельбе из лука, поиграть в шашки и шахматы, гольф, стритбол и научиться основам скандинавской ходьбы. Дети постарше смогут принять участие в весёлых стартах «Здоровьесбережение».

На сцене пройдет танцевальный баттл среди хореографических коллективов города, концерт, а также посвящение в студенты первокурсников института энергетики КузГТУ. Кроме того, в этот день состоится розыгрыш призов, главным из которых станет велосипед.

На фестивале также будут работать выставки, фотозоны и летние кафе. Гостей развлекут ростовые куклы, дети смогут покататься в автогородке или вместе со взрослыми принять участие в самых разнообразных мастер-классах.

Стоит отметить, что большинство квестов и игр будут посвящены просвещению в вопросах энергосбережения и экологии, а потому каждый сможет узнать, как экономить сберегая. Завершится мероприятие выступлением танцевальных коллективов Дворца молодёжи.