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В Березовском дворник украл у гурмана сумку с рецептами

06 сентября 2017 в 15:14

57-летний мужчина рассказал полицейским, что местный дворник похитил у него портфель с кулинарными рецептами, которые он собирал несколько лет.

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого. В ходе следствия было установлено, что во дворе дома потерпевший встретил дворника и рассказал о своем намерении съехать из квартиры. Злоумышленник пообещал свести его с другом, у которого мужчина сможет пожить. Пройдя с потерпевшим несколько метров, дворник внезапно вырвал из его рук портфель и скрылся.

После задержания правоохранители обнаружили место, где злоумышленник избавился от портфеля. Как пояснил задержанный, он предполагал, что в портфеле находится ноутбук. Увидев вырезки с рецептами, он решил избавиться от добытого.

Неудачливому грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.


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