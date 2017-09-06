В Березовском дворник украл у гурмана сумку с рецептами

57-летний мужчина рассказал полицейским, что местный дворник похитил у него портфель с кулинарными рецептами, которые он собирал несколько лет.

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого. В ходе следствия было установлено, что во дворе дома потерпевший встретил дворника и рассказал о своем намерении съехать из квартиры. Злоумышленник пообещал свести его с другом, у которого мужчина сможет пожить. Пройдя с потерпевшим несколько метров, дворник внезапно вырвал из его рук портфель и скрылся.

После задержания правоохранители обнаружили место, где злоумышленник избавился от портфеля. Как пояснил задержанный, он предполагал, что в портфеле находится ноутбук. Увидев вырезки с рецептами, он решил избавиться от добытого.

Неудачливому грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.