Тулеев вручил награды врачам, занимавшимся его реабилитацией

Губернатор Кузбасса подписал постановление, согласно которому наградил 23 сотрудника Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ. Врачи больше месяца занимались его реабилитацией после недавней операции на позвоночнике.

Главный врач больницы Николай Витько получил орден Почета Кузбасса "За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм" и разовую премию в размере 30 тысяч рублей.

Серебряными медалями "За честь и мужество" награждены два инспектора лечебной физкультуры Илья Мешков и Михаил Столяров.

Остальные медики, принимавшие участие в реабилитации лидера Кузбасса, получили медали "За веру и добро". Вместе с наградой каждому вручена денежная премия.