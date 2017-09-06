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Тулеев вручил награды врачам, занимавшимся его реабилитацией

06 сентября 2017 в 16:56

Губернатор Кузбасса подписал постановление, согласно которому наградил 23 сотрудника Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ. Врачи больше месяца занимались его реабилитацией после недавней операции на позвоночнике.

Главный врач больницы Николай Витько получил орден Почета Кузбасса "За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм" и разовую премию в размере 30 тысяч рублей. 

Серебряными медалями "За честь и мужество" награждены два инспектора лечебной физкультуры Илья Мешков и Михаил Столяров.

Остальные медики, принимавшие участие в реабилитации лидера Кузбасса, получили медали "За веру и добро". Вместе с наградой каждому вручена денежная премия.


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