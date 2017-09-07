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В Беловском районе подросток обокрал дом друга

07 сентября 2017 в 10:34

Юноша позарился на электронную сигарету и тысячу рублей.

Минувшей весной 17-летний обвиняемый зная, что приятеля и его родителей нет дома, проник через окно в их жилище. Из дома он вынес DVD-плеер, электронную сигарету и деньги. Скрыться с места преступления он решил на хозяйском велосипеде.

Обнаружив пропажу, потерпевшие обратились в правоохранительные органы и сразу высказали догадки о предполагаемом воре. Подросток свою причастность к краже не отрицал, и добровольно выдал всё, что забрал с собой.

В настоящее время уголовное дело в отношении юного кузбассовца направлено в суд.


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