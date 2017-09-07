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Юноша из Кузбасса приревновал друга к его девушке и жестоко избил

07 сентября 2017 в 10:59

16-летний житель Кемеровского района обиделся на то, что из-за романтических отношений приятель стал проводить с ним меньше времени.

Находясь в нетрезвом состоянии, вместе с друзьями он навестил друга и высказал ему претензии. Между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу, а потом палкой по голове. Разнял молодых людей знакомый, он отобрал орудие преступления и вызвал скорую помощь.

В отношении ревнивого друга возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также информация о нахождении подростка в алкогольном опьянении направлена в наркологический диспансер, в учебное заведение внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.


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