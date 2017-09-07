Сотрудник банка из Новокузнецка «провернул» аферу на 130 млн рублей

В 2008 году, воспользовавшись паспортными данными сотен новокузнечан, осужденные оформил на их имена кредитные карты с лимитом от 100 до 500 тысяч рублей. Впоследствии эти средства были обналичены через банкоматы Новокузнецка, Новосибирска и Москвы.

После того, как «должникам» стали приходить извещения о задолженности перед банком, афера была раскрыта. Виновного задержали в 2010 году в Санкт-Петербурге. Тех, кто снимал деньги с карт, мошенник не сдал.

Известно, что перед оглашением приговора подсудимый попал в больницу с сердечным приступом. В настоящее время ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.