В областной столице инспекторы ДПС будут ловить нерадивых родителей

Массовые проверки водителей в рамках профилактической операции «Внимание — дети!» пройдут 8 сентября.

В эту пятницу инспекторы ДПС проверят водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки детей. В ГИБДД отметили, что основное сосредоточение нарядов планируется рядом с образовательными учреждениями города – школами и детскими садами.

Основной упор инспекторы сделают на наличие детских автокресел, их соответствие требованиям и возрасту ребенка.