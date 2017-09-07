Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кузбассовец снял трусы перед лицом правосудия

Кузбассовец снял трусы перед лицом правосудия

07 сентября 2017 в 17:03

Инцидент произошел на заседании Мысковского городского суда. Разозлившись на председательствовавшего судью, обвиняемый в уголовном преступлении снял в зале суда штаны и трусы.

Известно, что судья отклонил ходатайство подсудимого об отложении рассмотрения дела. Тогда 32-летний обвиняемый снял нижнюю часть своей одежды и сопроводил импровизированный стриптиз ненормативной лексикой.

Судья сделал оголенному участнику процесса замечание и покинул зал заседания. Теперь, помимо уже рассматриваемого уголовного дела, к обвинению подсудимого добавилось оскорбление судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Данное дело также передано на рассмотрение.


Читайте также

Content
В Беловском районе подросток обокрал дом друга
Content
Юноша из Кузбасса приревновал друга к его девушке и жестоко избил
Content
Сотрудник банка из Новокузнецка «провернул» аферу на 130 млн рублей
Content
В областной столице инспекторы ДПС будут ловить нерадивых родителей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?