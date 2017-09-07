Кузбассовец снял трусы перед лицом правосудия

Инцидент произошел на заседании Мысковского городского суда. Разозлившись на председательствовавшего судью, обвиняемый в уголовном преступлении снял в зале суда штаны и трусы.

Известно, что судья отклонил ходатайство подсудимого об отложении рассмотрения дела. Тогда 32-летний обвиняемый снял нижнюю часть своей одежды и сопроводил импровизированный стриптиз ненормативной лексикой.

Судья сделал оголенному участнику процесса замечание и покинул зал заседания. Теперь, помимо уже рассматриваемого уголовного дела, к обвинению подсудимого добавилось оскорбление судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Данное дело также передано на рассмотрение.