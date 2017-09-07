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Кемеровчане обсудили сбои в работе сетей мобильной связи

07 сентября 2017 в 19:14

Сегодня в одной из кемеровских групп в соцсети появился пост о том, что телефоны не ловят сеть одного из крупных операторов мобильной связи – Теле2. Кузбассовцы активно отреагировали на сообщение, написав, что и в других городах области пропала сеть. Кроме того, пользователи сообщили, что и другие сети дали сбой – в частности, Мегафон и Билайн.

Проблемы с работой сотовой связи сегодня, 7 сентября, наблюдаются не только в Кемеровской области. Об ошибках в работе Теле2 сообщили жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Томска, Новосибирска и других городов. В Казани, Самаре и др. не работал Мегафон.

Все мобильные операторы в комментариях СМИ называют причиной случившегося технические сбои.

Как сообщают кемеровчане, сейчас связь восстановлена.


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