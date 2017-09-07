Страдающий наркоманией студент из Новокузнецка украл муляжи пивных закусок

18-летний новокузнечанин, учащийся техникума, решил утолить чувство голода с помощью краденых закусок к пиву. Однако те оказались муляжом.

Молодой человек возвращался домой из квартиры друзей, где они вместе пили спиртное. Парень захотел есть и решил украсть из магазина пива закуски. Пробравшись в закрытый магазин (для этого студент выломал низ двери), он выкрал то, что лежало на двух витринах. Однако закуски, которыми хотел полакомиться парень, оказались муляжом.

Студент был найден и задержан. Выяснилось, что молодой студент состоит на учете в наркодиспансере. Кроме того, он ранее был судим за хранение наркотиков. Сейчас ему придется ответить за кражу. Согласно уголовному кодексу, ему грозит до 5 лет заключения.