Задержан кузбассовец, зарезавший сына-подростка и сестру жены

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в одном из районов Алтайского края.

Напомним, ночью 2 сентября предполагаемый убийца зарезал 14-летнего сына и его 27-летнюю тётю, пока его бывшая супруга находилась у соседей. О содеянном он сообщил жене по телефону, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Для розыска подозреваемого в Прокопьевске было создано около 20 поисковых групп. В итоге выяснилось, что мужчина покинул город. Ориентировку на него направили во все города и районы Кузбасса, а также в соседние регионы.

Ночью 7 сентября подозреваемый был задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с алтайскими коллегами в одном из районов Алтайского края. В настоящее время он доставлен в Кемеровскую область, с ним работают следователи регионального СУ СК.