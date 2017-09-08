В Новокузнецке по вине автоледи столкнулись пять автомобилей

Массовое ДТП произошло напротив остановки общественного транспорта «Рембыттехника» утром 7 сентября.

По предварительной информации, водитель Opel Meriva выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf. Затем Opel отбросило на Porsche Cayenne, а Volkswagen столкнулся с ехавшими во встречном направлении Opel Mokka и Honda Fit.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.