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В Новокузнецке по вине автоледи столкнулись пять автомобилей

08 сентября 2017 в 09:37

Массовое ДТП произошло напротив остановки общественного транспорта «Рембыттехника» утром 7 сентября.

По предварительной информации, водитель Opel Meriva выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf. Затем Opel отбросило на Porsche Cayenne, а Volkswagen столкнулся с ехавшими во встречном направлении Opel Mokka и Honda Fit.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.


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