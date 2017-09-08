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Кемеровчан приглашают на праздник и день открытых дверей в наркодиспансер

08 сентября 2017 в 11:10

10 сентября в парке «Антошка» пройдёт семейный праздник от «Кемеровского областного клинического наркологического диспансера».

На мероприятии психологи и фитнес-тренеры, которые расскажут, как избавиться от депрессии, проблем со сном, зависимостей, лишнего веса и стать увереннее в себе. Для самых меленьких гостей праздника приготовлена развлекательная программа:  различные конкурсы, аквагрим, бесплатная фотосессия с животными, а также концерт с участием юных звёзд школы искусств. Время проведения с 16:00 до 18:00.

А 11 сентября в «Кемеровском областном клиническом наркологическом диспансере» состоится день открытых дверей. Специалисты наркологической службы бесплатно проконсультируют всех желающих по программам лечения и реабилитации от алкогольной, наркотической и табачной зависимости.


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