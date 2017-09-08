Синоптики: бабье лето не за горами

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра рассказали, когда кузбассовцам ждать осеннего тепла. По их словам, бабье лето придет в регион уже в ближайшее воскресенье.

В субботу еще будет ощутимо прохладно, возможные ночные заморозки. Однако уже 10 сентября, в воскресенье, значительно потеплеет и прояснится.

Синоптики отметили, что, как правило, бабье лето (теплая, солнечная погода без осадков после низких осенних температур) длится от 5 до 7 дней. Однако на этот раз его продолжительность будет намного меньше. По прогнозу тёплая солнечная погода продержится до среды, 13 сентября, а затем начнётся очередное похолодание.